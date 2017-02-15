В АП позитивно оцінили заяву Білого дому про повернення Криму

Прес-секретар президента Святослав Цеголко прокоментував заяву Білого дому про те, що Дональд Трамп чекає від РФ повернення Криму Україні.

"Добра заява речника Білого Дому. Росія повинна повернути Крим Україні", - написав він у Twitter.

Добра заява речника Білого Дому. Росія повинна повернути Крим Україні. #StopRussianAggression https://t.co/xZnGjvVviQ — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 14 лютого 2017 р.

Як відомо, 14 лютого в ході брифінгу прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив, що президент США Дональд Трамп чекає, що Росія буде активно брати участь у деескалації конфлікту в Україні і поверне Крим.

Як відомо, Росія анексувала Крим в 2014 році.