В АП позитивно оцінили заяву Білого дому про повернення Криму
Прес-секретар президента Святослав Цеголко прокоментував заяву Білого дому про те, що Дональд Трамп чекає від РФ повернення Криму Україні.
"Добра заява речника Білого Дому. Росія повинна повернути Крим Україні", - написав він у Twitter.
Добра заява речника Білого Дому. Росія повинна повернути Крим Україні. #StopRussianAggression https://t.co/xZnGjvVviQ— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 14 лютого 2017 р.
Як відомо, 14 лютого в ході брифінгу прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив, що президент США Дональд Трамп чекає, що Росія буде активно брати участь у деескалації конфлікту в Україні і поверне Крим.
Як відомо, Росія анексувала Крим в 2014 році.
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