В АП позитивно оцінили заяву Білого дому про повернення Криму

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Середа, 15 лютого 2017, 00:50

Прес-секретар президента Святослав Цеголко прокоментував заяву Білого дому про те, що Дональд Трамп чекає від РФ повернення Криму Україні.

"Добра заява речника Білого Дому. Росія повинна повернути Крим Україні", - написав він у Twitter.

Як відомо, 14 лютого в ході брифінгу прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив, що президент США Дональд Трамп чекає, що Росія буде активно брати участь у деескалації конфлікту в Україні і поверне Крим.

Як відомо, Росія анексувала Крим в 2014 році.

Теми: анексія США Адміністрація президента
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