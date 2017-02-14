Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В АП позитивно оцінили заяву Білого дому про повернення Криму

Вівторок, 14 лютого 2017, 23:50

Прес-секретар президента Святослав Цеголко прокоментував заяву Білого дому про те, що Дональд Трамп чекає від РФ повернення Криму Україні.

"Добра заява речника Білого Дому. Росія повинна повернути Крим Україні", - написав він у Twitter.

Як відомо, 14 лютого в ході брифінгу прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив, що президент США Дональд Трамп чекає, що Росія буде активно брати участь у деескалації конфлікту в Україні і поверне Крим.

Як відомо, Росія анексувала Крим в 2014 році.

Теми: анексіяСШААдміністрація президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
анексія
Український суд виніс перший вирок за депортацію з окупованого Криму
В кримському селищі із авіабазою пролунав вибух, видно дим
Травневих шашликів у Криму не буде, почалася деморалізація – Чийгоз
Останні новини
22:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
Усі новини...
Реклама: