У Порошенка відповіли на образливі слова Путіна: Його дратує наш успіх

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П'ятниця, 3 лютого 2017, 14:21

Заступник голови Адміністрації українського президента Костянтин Єлісєєв пояснив, чому президент Росії Володимир Путін оббрехав Україну.

Таку заяву він зробив на брифінгу в Києві.

За словам Єлісєєва, в Адміністрації звернули увагу на слова Путіна під час спільної прес-конференції з президентом Угорщини, де він сказав, що загострення в Авдіївці спровокувала українська сторона, аби "вибити" гроші з інших країн та міжнародних інститутів.

"У зв'язку з цим мені згадалася народна мудрість, яка каже, що "вибивають дурість з голови, а гроші вкладають в успішні країни", що наразі і демонструє Україна шляхом зростання економіки. Тож логічно, що в Україну зараз ідуть гроші", - заявив представник АП.

"Я розумію роздратування (Путіна - УП) тим, що зараз у нас є стабілізація і макрофінансова, і в банківському секторі, тому я не виключаю, що ця ескалація напруженості пов'язана з тим, щоб дестабілізувати політичну і економічну ситуацію в Україні і спробувати шляхом військових провокацій на Донбасі відволікти увагу й ресурси від демократичних і економічних реформ в нашій державі", - пояснив Єлісєєв.

За його словами, для цього Росія веде активну пропагандистську роботу на міжнародній арені. Вона намагається дискредитувати Україну та її успіхи, аби західні партнери припинили нас підтримувати.

Як повідомлялося, 2 лютого Путін на спільній прес-конференції з президентом Угорщини вигадав дивну причину загострення на Донбасі.

"На мій погляд є кілька причин, чому це відбувається зараз. Перша причина полягає в тому, що українському керівництво потрібні гроші. Гроші краще за все вишибати із Євросоюза, із окремих країн Європи, із США і з міжнародних фінансових інститутів, виставляючи себе в якості жертви агресії", - сказав він.

Євген Кізілов, УП

Теми: Путін Європа Адміністрація президента Порошенко Авдіївка
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IP: 178.95.50.---_новий03.02.2017 15:48
А він де в чому правий, як "жертва агресіїї".
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