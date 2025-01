Український військовий кореспондент, письменник, режисер Мстислав Чернов став лауреатом кінофестивалю "Санденс" за фільм "2000 метрів до Андріївки". Він отримав нагороду за найкращу режисуру в категорії "Документальне кіно".

Джерело: Sundance Festival

Деталі: В описі на сайті кінофестивалю йдеться про те, що журналіст під час контрнаступу у 2023 році слідує за українським взводом, який має подолати майже 2 км добре укріпленого лісу та звільнити село від російської окупації: "Але чим далі вони просуваються зруйнованою батьківщиною, тим більше усвідомлюють, що ця війна може ніколи не закінчитися".

