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Чернов став лауреатом кінофестивалю "Санденс" за фільм "2000 метрів до Андріївки"

Альона Мазуренко П'ятниця, 31 січня 2025, 20:35
Чернов став лауреатом кінофестивалю Санденс за фільм 2000 метрів до Андріївки

Український військовий кореспондент, письменник, режисер Мстислав Чернов став лауреатом кінофестивалю "Санденс" за фільм "2000 метрів до Андріївки". Він отримав нагороду за найкращу режисуру в категорії "Документальне кіно".

Джерело: Sundance Festival

Деталі: В описі на сайті кінофестивалю йдеться про те, що журналіст під час контрнаступу у 2023 році слідує за українським взводом, який має подолати майже 2 км добре укріпленого лісу та звільнити село від російської окупації: "Але чим далі вони просуваються зруйнованою батьківщиною, тим більше усвідомлюють, що ця війна може ніколи не закінчитися".

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Пряма мова індійського сценариста Судіп Шарма: "Оточене мінами і доступне лише через крихітний клаптик лісу, за який ведуться бої метр за метром, село Андріївка, Україна, лежить у руїнах. Після фільму "20 днів у Маріуполі" (кінофестиваль "Санденс" 2023 року) український режисер і журналіст Мстислав Чернов повертається з приголомшливим зображенням життя в окопах і в битві за це маленьке місце, відчайдушної боротьби з Росією за звільнення української нації.

У цій картині тотальної війни - від командних центрів, що керують солдатами, до похоронів загиблих і жорстоких боїв людей, які лише кілька років тому були цивільними, - Чернов створив чудовий фільм про жахливу красу визволення рідного дому, водночас непохитно дивлячись на безглуздість і жах самої війни".

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Нагадаємо:

  • Стрічка "2000 метрів до Андріївки" від Чернова, який отримав Оскар за свою попередню роботу – фільм "20 днів у Маріуполі", знята за підтримки AP та PBS Frontline.
  • Згідно з розкладом на сайті фестивалю, стрічку можна подивитися онлайн (з 30 січня по 2 лютого) та на спецпоказах для преси й кінодіячів (з 29 січня по 2 лютого).
  • Дія фільму Чернова відбувається під час українського контрнаступу 2023 року.

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