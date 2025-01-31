Український військовий кореспондент, письменник, режисер Мстислав Чернов став лауреатом кінофестивалю "Санденс" за фільм "2000 метрів до Андріївки". Він отримав нагороду за найкращу режисуру в категорії "Документальне кіно".

Джерело: Sundance Festival

Деталі: В описі на сайті кінофестивалю йдеться про те, що журналіст під час контрнаступу у 2023 році слідує за українським взводом, який має подолати майже 2 км добре укріпленого лісу та звільнити село від російської окупації: "Але чим далі вони просуваються зруйнованою батьківщиною, тим більше усвідомлюють, що ця війна може ніколи не закінчитися".

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🏆 The Directing Award: World Cinema Documentary goes to Mstyslav Chernov @mstyslavchernov for “2000 Meters to Andriivka” pic.twitter.com/wc1W1RP9lO — Sundance Film Festival (@sundancefest) January 31, 2025

Пряма мова індійського сценариста Судіп Шарма: "Оточене мінами і доступне лише через крихітний клаптик лісу, за який ведуться бої метр за метром, село Андріївка, Україна, лежить у руїнах. Після фільму "20 днів у Маріуполі" (кінофестиваль "Санденс" 2023 року) український режисер і журналіст Мстислав Чернов повертається з приголомшливим зображенням життя в окопах і в битві за це маленьке місце, відчайдушної боротьби з Росією за звільнення української нації.

У цій картині тотальної війни - від командних центрів, що керують солдатами, до похоронів загиблих і жорстоких боїв людей, які лише кілька років тому були цивільними, - Чернов створив чудовий фільм про жахливу красу визволення рідного дому, водночас непохитно дивлячись на безглуздість і жах самої війни".

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