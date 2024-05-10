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Окупанти тиснуть на 7 напрямках, найактивніше на Авдіївському − Генштаб

Ірина БалачукП'ятниця, 10 травня 2024, 07:22
Окупанти тиснуть на 7 напрямках, найактивніше на Авдіївському − Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Російські загарбники продовжують атаки на 7 напрямках, найгарячіше наразі на Авдіївському та Бахмутському, загалом за минулу добу на фронті відбулося 95 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 10 травня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Загалом ворог завдав 6 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 127 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну – задіяли 10 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено".

Деталі: Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Білопілля, Костянтинівка, Садки Сумської області; Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори Харківської області; Лиман, Верхньокам’янське, Дружба, Спірне, Калинове, Уманське, Богоявленка Донецької області.

З артилерії окупанти обстрілювали понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 13 атак в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки в районах населених пунктів Новосадове, Торське Донецької області; Серебрянське лісництво Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Роздолівка, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 28 атак в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 7 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку загарбники 19 разів атакували позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра − протягом минулої доби 2 рази безуспішно атакували позиції українських військ.

Водночас авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ протягом минулої доби завдали ударів по 1 радіолокаційній станції, 2 складах боєприпасів, 1 засобу протиповітряної оборони та 17 районах зосередження особового складу окупантів.

Теми: АвдіївкаБахмутГенштаб
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