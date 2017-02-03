Новий обстріл Авдіївки: Снаряд влучив у квартиру з дітьми

Бойовики обстріляли стару частину міста Авдіївки.

Про це у п’ятницю ввечері повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Авдіївка. Знову обстріл старої частини міста. Бойовики не шкодують нікого, навіть дітей. Снаряд потрапив у п'ятиповерховий житловий будинок №73 по вул. Соборній (колишня Леніна). В квартирі знаходилась мати та п'ять дітей віком від 5 років і старше", - написав він на Facebook.

За словами Аброськіна, всі мешканці залишилися живі, викликали на допомогу працівників поліції.

Як повідомлялось, за період загострення ситуації в Авдіївці, з 29 січня, Збройні сили України втратили 10 бійців, ще 66 військовослужбовців отримали поранення внаслідок обстрілів.

Загалом бойовики здійснили близько 40 довготривалих обстрілів українських позицій та випустили близько 6000 снарядів.

У п'ятницю Генеральний штаб оприлюднив хронологію загострення в зоні АТО в період з 29 січня по 3 лютого.

Українська правда