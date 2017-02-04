Авдіївка: Установи працюють у штатному режимі, у понеділок запустять школи та дитсадки

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Субота, 4 лютого 2017, 18:35

У Авдіївці управління Казначейства, Укрпошта, лікарня, поліція, каналізаційно-насосна станція та фільтрувальна станція працюють у штатному режимі, біля усіх соціально-значимих об’єктів міста підключено 24 пересувних електрогенератори. 

Про це ввечері 4 лютого повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. 

"Вчора (3 лютого) у місті працювали дві школи - №7 та №1, в них навчалися 228 дітей. У понеділок, по можливості, запустимо й інші школи та дитячі садки. Школи та дитячі установи міста забезпечені бомбосховищами", зазначив він. 

Також Жебрівський повідомив, що у Авдіївці працює 11 пунктів обігріву населення, а при координаційному штабі в Авдіївці цілодобово працює "гаряча лінія": (06236) 3-15-44. 

Теми: Авдіївка Жебрівський Донбас
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Коментарі — 2
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IP: 178.212.101.---Oleksa Piddubniak04.02.2017 19:30
Це щось подібне до того, як Валентина Шевченко, улюблениця комсомольських діячів, що зараз при владі, виводила піонерів на й першотравневу демонстрацію у 1986 році.
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IP: 46.175.78.---vik735204.02.2017 19:08
Чому не евакуйовані діти? Хто буде відповідати, якщо залп з "Градів" накриє школу? Вся відповідальність за злочину бездіяльність лежить на Порошенку, який оголошує одну за одною чергові дурниці - "референдум", "блакитні каски", "озброєна місія ОБСЄ. Остогидло! Схоже, що вже доцарювався!
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