Клімкін про плани Австрії щодо санкцій: Хіба не схиблена логіка?

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Неділя, 5 лютого 2017, 14:12

Міністр закордонних справ Павло Клімкін не бачить сенсу в покроковому знятті санкцій з Росії, запропонованому міністром закордонних справ Австрії, яка зараз головує в ОБСЄ, Себастіаном Курцом.

Про це він заявив в інтерв'ю австрійському журналу "Профіль", повідомляє прес-служба МЗС.

На питання, чи має сенс така пропозиція, міністр сказав: "Я сенсу не бачу. Росія наполягає на тому, що вона не є жодною стороною конфлікту, не демонструє жодного каяття чи готовності виправити те, що вона натворила. Себто ми хочемо підсолодити Росії те, про що вона навіть не хоче слухати. Ми робимо крок назустріч тому, хто й далі наполягає на своєму праві перекроювати кордони Європи і на власний розсуд нападати на своїх сусідів. Ми ніби хочемо стимулювати злочинця, аби той цього року вбив менше, ніж минулого. Хіба це не схиблена логіка?"

На думку міністра, правильною логікою було б змусити злочинця повернутись до основ міжнародного права та виправити свої злочини. Лише потім можна було б розмірковувати про пом’якшення кари.

Клімкін також висловив думку, що санкції ЄС є однією з двох причин того, що Росія "не набагато ближче підступилась до кордонів Євросоюзу".

"Перша причина – це готовність України оборонятись. Друга – це відчуття того, що будь-яке порушення міжнародного права матиме фінансові наслідки", - сказав він.

Як повідомлялося, у січні Курц назвав серед планів Відня на чолі ОБСЄ лобіювання послаблення санкцій проти Росії "крок за кроком" в обмін на "позитивний розвиток подій на місці".

Українська правда

Теми: Клімкін Австрія санкції
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Коментарі — 4
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IP: 24.114.74.---Gta05.02.2017 18:29
Люди хочуть якнайменше незручностей для себе
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IP: 93.78.10.---dniprovec05.02.2017 17:28
torpedist:
Сними галстук, продай, Вместо этого дешевый прикид. Всем власть имущим зарплату не более 5000 грн, дома наличными на более 10000 грн.Остальное на войну. Ввести и объявить военное положение в Украине, КЛИМКИНУ И ПОРОШЕНКО прекратить шастать по заграницам - все равно без толку. Их жен на фронт медсестрами.
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Чуєш ти, ватобол ординський, ти вже )(уйлу багато порад надавав за його корешів мільярдерів чи за його доньок мільярдерш ? Чи може )(уйло з Шойгу вже в окопах Луганди сидять ? Ви плять такі "правдоруби", а за своїх "баринов" щось сказати, так язики в сраку засовуєте.
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IP: 95.132.139.---torpedist05.02.2017 16:33
Сними галстук, продай, Вместо этого дешевый прикид. Всем власть имущим зарплату не более 5000 грн, дома наличными на более 10000 грн.Остальное на войну. Ввести и объявить военное положение в Украине, КЛИМКИНУ И ПОРОШЕНКО прекратить шастать по заграницам - все равно без толку. Их жен на фронт медсестрами.
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IP: 178.151.144.---Вадим Клименко05.02.2017 15:17
Эти санкции настолько слабы по отдельности... Отменять пошагово нельзя. Я бы понял, если бы были введены серьезные санкции, да. Но эти санкции по отдельности, ничтожны для России. Потому, нужно их ужесточить и поставить условие: выходишь с чужих территорий - отменяем всё. Не выходишь, тебе конец! Я понимаю, что это сказка, НО, если всё будет продолжаться в том же духе, Путин останется в выигрыше. Он аннексировал Крым и понимал, что это не пройдет так, просто. Поэтому, он решил рядом устроить небольшую войну, чтобы путем шантажа, оставить себе Крым, а уничтоженный Донецк и Луганск втулить нам. Этого допустить нельзя! Путин должен попасть в гаагу!
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