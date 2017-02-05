АТО у неділю: обстріли з танків і мінометів, одного військового поранено

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Неділя, 5 лютого 2017, 18:59

У неділю у зоні проведення АТО зафіксовано 40 обстрілів, які бойовики вели з танків, 120- та 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї, один військовий зазнав поранень. 

Про це ввечері 5 лютого повідомили у прес-центрі штабу АТО. 

"Обстріли позицій ЗСУ велися на усіх напрямках, у т.ч. по Авдіївці, де ремонтники відновлювали подачу електроенергії. Тут бойовики з танків, 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї неодноразово вели вогонь по позиціях сил АТО", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку танки вели вогонь в районі Пісків та Кам’янки, з мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї – по Зайцевому, Опитному та Луганському, по Невельському вів вогонь снайпер.

На Маріупольському напрямку з мінометів  бойовики били по Красногорівці, Водяному, Широкиному та Гнутовому, з гранатометів та стрілецької зброї – по Красногорівці, Мар’їнці, Лебединському, Новотроїцькому. Снайпери обстрілювали Гнутове та Павлопіль, з БМП  вівся вогонь по Широкиному.

"У напрямку  Луганська з мінометів 120- та 82-мм обстрілювали Катеринівку, з гранатометів та стрілецької зброї – Кримське, також по населеному пункту неодноразово вогонь вели БМП противника, тут та по Жовтому бив снайпер", - повідомили у штабі.

Українська правда 

Теми: Авдіївка АТО Донбас
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