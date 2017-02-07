Вища рада правосуддя спростила арешт суддів

Вища рада правосуддя ухвалила зміни до регламенту, які дозволяють невідкладно розглядати подання про надання згоди на утримання судді під вартою або арештом.

Відповідне рішення оголосив голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк під час засідання 7 лютого, інформує прес-служба ради.

Згідно з прийнятим рішенням, подання про надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом розглядається Радою не пізніше ніж через п’ять днів з дня його отримання.

Подання про надання згоди на утримання під вартою чи арештом стосовно судді, який затриманий під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, розглядається невідкладно після надходження подання у межах строків, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України.

"Ці зміни до регламенту ради дають змогу суду, зі свого боку, розглянути це питання у строк, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України, тобто протягом 72 годин з часу затримання особи", – наголосив Бенедисюк.

Зазначається також, що в разі необхідності засідання Вищої ради правосуддя проводитимуться у вихідні або святкові дні.

Як відомо, президент Петро Порошенко підписав закон про Вищу раду правосуддя 3 січня 2017 року. Він набув чинності 5 січня.

Вища рада правосуддя утворилася шляхом реорганізації Вищої ради юстиції. Вона вживатиме заходи щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів.

Українська правда