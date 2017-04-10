Екстрадований з РФ Макаренко знаходиться в СІЗО Харкова

Підозрюваний у корупції колишній начальник Управління Державної автомобільної інспекції в Києві Микола Макаренко міститься в Харківському слідчому ізоляторі.

Про це "Українським новинам" повідомив заступник міністра юстиції Денис Чернишов.

"На сьогодні він перебуває в Харківському СІЗО", – сказав він.

Інших подробиць він не повідомив.

7 квітня стало відомо, що Росія екстрадувала Макаренко в Україну.

У квітні 2015 року Макаренка було оголошено у розшук за підозрою у корупції. 23 вересня Печерський районний суд міста Києва заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.