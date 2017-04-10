Активісти заблокували центральний офіс "Сбербанку" в Києві

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Понеділок, 10 квітня 2017, 12:48

Активісти партії "Національний корпус" заблокували роботу центрального офісу "Сбербанку" в столиці.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій.

Наразі під будівлею банку перебуває менше сотні людей з атрибутикою партії "Національний корпус". На тротуарі, перед входом у фінустанову, вони встановлюють дві палатки.

Активісти вимагають повного припинення роботи всіх російських банків в Україні.

Перед початком акції працівники банку залишили будівлю, яку закрили шторами жалюзі.

На місці перебувають також кілька десятків нацгвардійців, які слідкують за порядком.

 
 
 

Як повідомлялося, активісти замурували відділення "Сбербанку" в Харкові.

7 квітня російський "Сбербанк" офіційно заявив про вихід з українського ринку.

Напередодні "Національний корпус" заявив, що 10 квітня спливе термін тимчасового зняття їхньої блокади російських банків, що діють в Україні.

Націоналісти планували "фізично зупиняти" діяльність російських банків на території України.

Українців закликали забрати свої кошти з російських банків.

Роман Кравець, УП

Теми: банки Київ акції Росія
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