Активісти заблокували центральний офіс "Сбербанку" в Києві
Активісти партії "Національний корпус" заблокували роботу центрального офісу "Сбербанку" в столиці.
Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій.
Наразі під будівлею банку перебуває менше сотні людей з атрибутикою партії "Національний корпус". На тротуарі, перед входом у фінустанову, вони встановлюють дві палатки.
Активісти вимагають повного припинення роботи всіх російських банків в Україні.
Перед початком акції працівники банку залишили будівлю, яку закрили шторами жалюзі.
На місці перебувають також кілька десятків нацгвардійців, які слідкують за порядком.
Як повідомлялося, активісти замурували відділення "Сбербанку" в Харкові.
7 квітня російський "Сбербанк" офіційно заявив про вихід з українського ринку.
Напередодні "Національний корпус" заявив, що 10 квітня спливе термін тимчасового зняття їхньої блокади російських банків, що діють в Україні.
Націоналісти планували "фізично зупиняти" діяльність російських банків на території України.
Українців закликали забрати свої кошти з російських банків.
Роман Кравець, УП
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