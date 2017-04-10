Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Активисты заблокировали центральный офис "Сбербанка" в Киеве

Понедельник, 10 апреля 2017, 12:48

Активисты партии "Национальный корпус" заблокировали работу центрального офиса "Сбербанка" в столице.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.

Сейчас под зданием банка находится менее сотни людей с атрибутикой партии "Национальный корпус". На тротуаре, перед входом в банк, они устанавливают две палатки.

Активисты требуют полного прекращения работы всех российских банков в Украине.

Перед началом акции сотрудники банка покинули здание, закрыв ролетами окна и двери.

На месте находятся также несколько десятков нацгвардейцев, которые следят за порядком.

 
 
 

Как сообщалось, активисты замуровали отделение "Сбербанка" в Харькове.

7 апреля российский "Сбербанк" официально заявил о выходе с украинского рынка.

Накануне "Национальный корпус" заявил, что 10 апреля истечет срок временного снятия их блокады российских банков, действующих в Украине.

Националисты планировали "физически останавливать" деятельность российских банков на территории Украины.

Украинцев призвали забрать свои средства из российских банков.

Роман Кравец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: банкиКиевакцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
банки
Райффайзен откладывает выход из России: Австрия защищает связи с Москвой
МИД о возможных уступках банка РФ ради "зерновой сделки": Шантажист не останавливается
"Сенс Банк" после национализации может возглавить бывшая топ-менеджерка Приватбанка - Forbes
Последние новости
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
Все новости...
Реклама: