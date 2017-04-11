Поліція: Активісти блокади демонтували один редут в Луганській області

Активісти блокади демонтували редут в Попаснянському районі Луганської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції в Луганській області.

Згідно з повідомленням, у понеділок, 10 квітня, до чергової частини Попаснянського відділу поліції звернулися працівники "Укрзалізниці" з повідомленням про те, що при здійсненні робочою групою об'їзду залізничних шляхів, їх зупинили активісти блокади і не дозволили продовжити здійснювати роботу з обстеження цілісності залізничних шляхів.

На місце події виїхали співробітники слідчо-оперативної групи.

"Задокументувавши факт перешкоджання роботі працівників "Укрзалізниці", співробітники поліції і активісти блокади дійшли згоди, що на даний момент відсутня доцільність функціонування так званого редуту "Богдан"і перебування на ньому чергових учасників блокади", - йдеться в повідомленні.

У поліції підкреслили, що було прийнято спільне рішення з метою виконання рішення Ради національної безпеки і оборони облаштувати громадський пункт спостереження за участю активістів на залізничній станції "Світланове".

Водночас в Штабі блокади заявили, що "нацгвардійці разом з тітушками розгромили табір редуту" і затримали групу активістів. Вони також заявили, що "найближчим часом редут буде відновлений".