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Полиция: Активисты блокады демонтировали один редут в Луганской области

Вторник, 11 апреля 2017, 00:23

Активисты блокады демонтировали редут в Попаснянском районе Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Согласно сообщению, в понедельник, 10 апреля, в дежурную часть Попаснянского отдела полиции обратились работники "Укрзализныци" с сообщением о том, что при осуществлении рабочей группой объезда железнодорожных путей, их остановили активисты блокады и не позволили продолжить осуществлять работу по обследованию целостности железнодорожных путей.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

"Задокументировав факт препятствования работы работникам "Укрзализныци", сотрудники полиции и активисты блокады пришли к согласию, что на данный момент отсутствует целесообразность функционирования так называемого редута "Богдан" и пребывание в нем участников блокады", - говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что было принято совместное решение с целью выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны обустроить общественный пункт наблюдения с участием активистов на железнодорожной станции "Светланово".

В то же время в Штабе блокады заявили, что "нацгвардейцы вместе с титушками разгромили лагерь редута" и задержали группу активистов.  Они также заявили, что "в ближайшее время редут будет восстановлен".

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Темы: блокадаЛуганская областьполиция
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