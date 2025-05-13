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Польський суд заборонив перевізникам блокувати КПП на кордоні з Україною

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловВівторок, 13 травня 2025, 20:34
Польський суд заборонив перевізникам блокувати КПП на кордоні з Україною
фото: Getty Images

Суд у Польщі ухвалив рішення, яким заборонив акцію протесту перевізників з блокуванням пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: Раніше глава Дорогуська заборонив перевізникам блокувати кордон. У понеділок окружний суду в Любліні дозволив проведення зібрання, що було оскаржене главою Дорогуська.

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Справа була розглянута у вівторок на закритому засіданні Апеляційного суду в Любліні.

Суд змінив оскаржуване рішення таким чином, що підтвердив рішення мера Дорогуська від 8 травня цього року про заборону акції, повідомила речниця суду Магдалена Кучинська.

Вона додала, що суд повністю погодився з обґрунтуванням, наведеним очільником Дорогуська у своєму первинному рішенні.

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Рішення Апеляційного суду є остаточним і не підлягає оскарженню. Це означає, що організатори зібрання мають припинити протест.

Організатор протесту Рафал Меклер повідомив, що поки що не отримав жодних повідомлень з цього питання.

 "Ми чекаємо офіційної інформації. Якщо ми її отримаємо, то, звісно, підкоримося рішенню суду, бо діємо в рамках закону", – сказав він.

Аргументуючи заборону акції глава Дорогуська, серед іншого, зазначав, що протест був запланований організаторами на чотири місяці: з 12 травня до 12 вересня 2025 року.

"Такі дії не можуть розглядатися як такі, що підлягають законодавчому захисту колективного вираження спільної позиції з питань, що становлять суспільний інтерес, а як намір блокувати будь-які транскордонні контакти між Україною та Польщею, а в ширшому сенсі – спільним ринком, тобто країнами Європейського Союзу", – підкреслював він.

Нагадаємо, польські перевізники почали свою акцію-блокаду на КПП "Ягодин – Дорогуськ" з 16:00 12 травня, заявивши, що пропускатимуть один вантажний автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд. 

Організатори протесту висловлювали своє незадоволення наявністю електронної черги в Україні, яка замінила фізичні черги вантажівок.

У Державній прикордонній службі України попередили, що подібні акції польських перевізників можливі протягом наступних кількох місяців

ПольщакордонУкраїнаблокада
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