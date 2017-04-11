Поліція розшукує людей, які вчинили вибух у центрі Києва

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Вівторок, 11 квітня 2017, 09:11

Поліція розслідує вибух, який пролунав у центрі Києва вночі за статтею про умисне знищення майна, проводиться оперативно-розшукова робота.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ст. 194 ч 2 КК – умисне знищення або пошкодження майна", - сказав він.

Тракало уточнив, що в результаті вибуху на вулиці Володимирській, 4, люди не постраждали.

 

"В результаті вибуху пошкоджені вікна та автомобіль, що стояв поруч. На місці працювали вибухотехніки, які зібрали рештки від вибухового пристрою. Буде проведена експертиза, щоб встановити, що саме за вибуховий пристрій там був", - зазначив Тракало.

Він додав, що наразі проводяться опертивно-розшукові заходи по особах, які могли бути причетні до скоєння вибуху і відпрацьовуються мотиви злочину.

Як відомо, вночі, близько 1 години в центрі Києва стався вибух.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Київ
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