У Києві на Володимирській вночі пролунав вибух

В Києві в приміщенні на вулиці Володимирській, 4 близько першої години ночі стався вибух.

Про це повідомило Громадське.

Як видно із відео, вибух стався у приміщенні, в якому розміщувався ресторан Stefano's Fine Food Factory.

У поліції "Українській правді" повідомили, що люди під час вибуху не постраждали. В результаті вибуху пошкоджені вікна та автомобіль, що стояв поруч. На місці працювали вибухотехніки, які зібрали рештки від вибухового пристрою.