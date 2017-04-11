СК РФ підозрює двох росіян у службі в ДУК "Правого сектора"

Слідчий комітет Росії порушив справу проти двох росіян, яких підозрюють у причетності до діяльності екстремістської організації "Правий сектор".

Про це повідомила офіційний представник СК РФ Світлана Петренко, передає "РИА Новости".

За твердженням російських слідчих, житель Удмуртії В'ячеслав Донгузов і уродженець Архангельської області В'ячеслав Ясєв брали участь у бойових діях на Донбасі на стороні "радикалів".

Слідчі вважають, що, прибувши до України, росіяни добровільно вступили в Добровольчий український корпус "Правого сектора".

Кримінальну справу порушено за частиною 2 статті 282.2 Кримінального кодексу Російської Федерації – "участь в екстремістській організації".