СК РФ подозревает двух россиян в службе в ДУК "Правого сектора"

Следственный комитет России возбудил дело против двух россиян, которых подозревают в причастности к деятельности экстремистской организации "Правый сектор".

Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает "РИА Новости".

По утверждению российских следователей, житель Удмуртии Вячеслав Донгузов и уроженец Архангельской области Вячеслав Ясев участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне "радикалов".

Следователи считают, что прибыв в Украину, россияне добровольно вступили в Добровольческий украинский корпус "Правого сектора".

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – "участие в экстремистской организации".