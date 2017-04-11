Кабмін пропонує наглядачами в Укроборонпром людей Порошенка
Кабінет міністрів має намір призначити членами наглядової ради концерну "Укроборонпром" заступників нинішніх міністрів - оборони і економіки.
Відповідне розпорядження подано до Мінюсту для проведення правової експертизи.
Кабмін пропонує призначити членами наглядової ради заступника міністра економіки – Юрія Бровченка та заступника міністра оборони Ігоря Павловського.
Бровченко – полковник запасу, раніше працював начальником складів боєприпасів у Коцюбинському. У 2010 році працював директором департаменту утилізації ракет і боєприпасів в Міноборони, а в 2012 році за часів віце-прем'єрства Андрія Клюєва курирував департамент економіки оборони і безпеки.
Коли весною 2012-го Порошенко змінив Клюєва у МЕРТ, Бровченко обіймав посаду директора департаменту економіки оборони та безпеки.
За свідченнями колишніх співробітників відомства, Порошенко понизив Бровченка до заступника департаменту.
У серпні Бровченко ініціював реструктуризацію департаменту оборони та безпеки.
Реструктуризація була необхідна для того, щоб вивести невгодних працівників та встановити повний контроль над департаментом.
Бровченко перейшов у заступники міністра економіки з роботи у державному концерні "Укроборонпром".
За джерелами "Української правди" в МЕРТ, у своїй діяльності Бровченко керується здебільшого вказівками партнера президента Порошенка по бізнесу, нині першого заступника секретаря РНБО - Олега Гладковського.
У інтерв'ю УП Гладковський не заперечував, що Бровченко є членом команди.
Ігор Павловський працює заступником міністра оборони з питань озброєння. Перед цим був начальником Тилу Збройних сил України.
Співрозмовники, знайомі з ситуацією вважають його близьким до Полторокаі кажуть, що він перебуває під впливом Гладковського.
За законом, наглядова рада Укроборонпрому складається з 5 членів. Трьох призначає президента. Двох – уряд.
"Ця рада ніколи не була сформована повністю від часу її створення. Залишається питання, хто буде її головою. У наглядовій раді Укроборонпрому немає незалежних членів як це передбачено стандартами OECD, бо її члени призначаються за квотами президента і Кабінету міністрів. Така ситуація ставить під повний контроль президентської вертикалі всі питання по фінансуванню концерну та унеможливлює його реформу- розповів УП генеральний секретар Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Віктор Плахута.
Після проходження правової експертизи, питання про призначення членів від Кабміну буде винесено на засідання уряду.
Оксана Коваленко, УП
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