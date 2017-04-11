Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин предлагает наблюдателями в Укроборонпром людей Порошенко

Вторник, 11 апреля 2017, 12:29
Президент Украины Петр Порошенко
АПУ

Кабинет министров намерен назначить членами наблюдательного совета концерна "Укроборонпром" заместителей нынешних министров - обороны и экономики.

Соответствующее распоряжение подано в Минюст для проведения правовой экспертизы.

Кабмин предлагает назначить членами набсовета заместителя министра экономики - Юрия Бровченко и заместителя министра обороны Игоря Павловского.

 
 

Бровченко - полковник запаса, ранее работавший начальником складов боеприпасов в Коцюбинском. В 2010 году работал директором департамента утилизации ракет и боеприпасов в Минобороны, а в 2012 году во времена вице-премьерства Андрея Клюева курировал департамент экономики обороны и безопасности.

Когда весной 2012-го Порошенко сменил Клюева в МЭРТ, Бровченко занимал должность директора департамента экономики обороны и безопасности.

По показаниям бывших сотрудников ведомства, Порошенко снизил Бровченко к заместителю департамента.

 

В августе Бровченко инициировал реструктуризацию департамента обороны и безопасности.

Реструктуризация была необходима для того, чтобы вывести неугодных сотрудников и установить полный контроль над департаментом.

Бровченко перешел в заместители министра экономики с работы в государственном концерне "Укроборонпром".

По источникам "Украинской правды" в МЭРТ, в своей деятельности Бровченко руководствуется в основном указаниями партнера президента Порошенко по бизнесу, ныне первого заместителя секретаря СНБО - Олега Гладковского. https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2016/12/16/7129983/

В интервью УП Гладковский не отрицал, что Бровченко является членом команды.

Игорь Павловский работает заместителем министра обороны по вопросам вооружения. Перед этим был начальником Тыла Вооруженных сил Украины.

Собеседники, знакомые с ситуацией считают близким к Полтороку и говорят, что он находится под влиянием Гладковского.

 

По закону, наблюдательный совет Укроборонпрома состоит из 5 членов. Трех назначает президента. Двух - правительство.

"Этот совет никогда не была сформирована полностью от времени ее создания. Остается вопрос, кто будет ее председателем. В наблюдательном совете Укроборонпрома нет независимых членов как это предусмотрено стандартами OECD, поскольку ее члены назначаются по квотам президента и Кабинета министров. Такая ситуация ставит под полный контроль президентской вертикали все вопросы по финансированию концерна и делает невозможным его реформу", - рассказал УП генеральный секретарь Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны Виктор Плахута.

После прохождения правовой экспертизы, вопрос о назначении членов от Кабмина будет вынесен на заседание правительства.

Оксана Коваленко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Укроборонпром
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Все новости...
Укроборонпром
Госконцерн "Укроборонпром" окончательно реформировали в акционерное общество
Зеленский уволил главу "Укроборонпрома"
Растрата полмиллиона гривень: эксдиректор предприятия "Укроборонпрома" получил подозрение
Последние новости
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
Все новости...
Реклама: