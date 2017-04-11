Кабмин предлагает наблюдателями в Укроборонпром людей Порошенко
Кабинет министров намерен назначить членами наблюдательного совета концерна "Укроборонпром" заместителей нынешних министров - обороны и экономики.
Соответствующее распоряжение подано в Минюст для проведения правовой экспертизы.
Кабмин предлагает назначить членами набсовета заместителя министра экономики - Юрия Бровченко и заместителя министра обороны Игоря Павловского.
Бровченко - полковник запаса, ранее работавший начальником складов боеприпасов в Коцюбинском. В 2010 году работал директором департамента утилизации ракет и боеприпасов в Минобороны, а в 2012 году во времена вице-премьерства Андрея Клюева курировал департамент экономики обороны и безопасности.
Когда весной 2012-го Порошенко сменил Клюева в МЭРТ, Бровченко занимал должность директора департамента экономики обороны и безопасности.
По показаниям бывших сотрудников ведомства, Порошенко снизил Бровченко к заместителю департамента.
В августе Бровченко инициировал реструктуризацию департамента обороны и безопасности.
Реструктуризация была необходима для того, чтобы вывести неугодных сотрудников и установить полный контроль над департаментом.
Бровченко перешел в заместители министра экономики с работы в государственном концерне "Укроборонпром".
По источникам "Украинской правды" в МЭРТ, в своей деятельности Бровченко руководствуется в основном указаниями партнера президента Порошенко по бизнесу, ныне первого заместителя секретаря СНБО - Олега Гладковского. https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2016/12/16/7129983/
В интервью УП Гладковский не отрицал, что Бровченко является членом команды.
Игорь Павловский работает заместителем министра обороны по вопросам вооружения. Перед этим был начальником Тыла Вооруженных сил Украины.
Собеседники, знакомые с ситуацией считают близким к Полтороку и говорят, что он находится под влиянием Гладковского.
По закону, наблюдательный совет Укроборонпрома состоит из 5 членов. Трех назначает президента. Двух - правительство.
"Этот совет никогда не была сформирована полностью от времени ее создания. Остается вопрос, кто будет ее председателем. В наблюдательном совете Укроборонпрома нет независимых членов как это предусмотрено стандартами OECD, поскольку ее члены назначаются по квотам президента и Кабинета министров. Такая ситуация ставит под полный контроль президентской вертикали все вопросы по финансированию концерна и делает невозможным его реформу", - рассказал УП генеральный секретарь Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны Виктор Плахута.
После прохождения правовой экспертизы, вопрос о назначении членов от Кабмина будет вынесен на заседание правительства.
Оксана Коваленко, УП