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Кабмін пропонує наглядачами в Укроборонпром людей Порошенка

Вівторок, 11 квітня 2017, 12:29
Президент України Петро Порошенко
АПУ

Кабінет міністрів має намір призначити членами наглядової ради концерну "Укроборонпром" заступників нинішніх міністрів - оборони і економіки.

Відповідне розпорядження подано до Мінюсту для проведення правової експертизи.

Кабмін пропонує призначити членами наглядової ради заступника міністра економіки – Юрія Бровченка та заступника міністра оборони Ігоря Павловського.

 
 

Бровченко – полковник запасу, раніше працював начальником складів боєприпасів у Коцюбинському. У 2010 році працював директором департаменту утилізації ракет і боєприпасів в Міноборони, а в 2012 році за часів віце-прем'єрства Андрія Клюєва курирував департамент економіки оборони і безпеки.

Коли весною 2012-го Порошенко змінив Клюєва у МЕРТ, Бровченко обіймав посаду директора департаменту економіки оборони та безпеки.

За свідченнями колишніх співробітників відомства, Порошенко понизив Бровченка до заступника департаменту.

У серпні Бровченко ініціював реструктуризацію департаменту оборони та безпеки.

 

Реструктуризація була необхідна для того, щоб вивести невгодних працівників та встановити повний контроль над департаментом.

Бровченко перейшов у заступники міністра економіки з роботи у державному концерні "Укроборонпром".

За джерелами "Української правди" в МЕРТ, у своїй діяльності Бровченко керується здебільшого вказівками партнера президента Порошенка по бізнесу, нині першого заступника секретаря РНБО - Олега Гладковського. 

У інтерв'ю УП Гладковський не заперечував, що Бровченко є членом команди.

Ігор Павловський працює заступником міністра оборони з питань озброєння. Перед цим був начальником Тилу Збройних сил України.

 

Співрозмовники, знайомі з ситуацією вважають його близьким до Полторокаі кажуть, що він  перебуває під впливом Гладковського.

За законом, наглядова рада Укроборонпрому складається з 5 членів. Трьох призначає президента. Двох – уряд.

"Ця рада ніколи не була сформована повністю від часу її створення. Залишається питання, хто буде її головою. У наглядовій раді Укроборонпрому немає незалежних членів як це передбачено стандартами OECD, бо її члени призначаються за квотами президента і Кабінету міністрів. Така ситуація ставить під повний контроль президентської вертикалі всі питання по фінансуванню концерну та унеможливлює його реформу- розповів УП генеральний секретар Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Віктор Плахута.

Після проходження правової експертизи, питання про призначення членів від Кабміну буде винесено на засідання уряду.

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Укроборонпром
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