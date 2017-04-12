Мін'юст хоче одним махом скасувати всі нормативні акти часів СРСР

Кабінет міністрів пропонує законопроектом скасувати дію всіх нормативних актів органів державної влади і управління УРСР і Радянського Союзу.

Відповідний документ презентував на засіданні Кабінету міністрів 12 квітня міністр юстиції Павло Петренко.

Він нагадав, що "минулого року український уряд скасував понад 365 актів різного роду міністерств і відомств, які приймалися за Радянського Союзу. Цього року друга хвиля – було скасовано понад 100 таких актів".

"Ми розуміємо, що Україна не може жити в системі 25 років незалежності з даним багажем. Міністерство юстиції розробило проект закону про визнання такими, що втратили чинність актів органів державної влади і управління УРСР і Радянського Союзу", – заявив міністр.

"Цей закон ми направимо до українського парламенту і будемо просити, щоб він був проголосований вже у травні", – зазначив Петренко.

"Ми встановлюємо наступні строки: протягом 6 місяців з моменту набуття чинності даного закону припиняють свою дію всі підзаконні акти міністерств, відомств, комісій, президій, які приймалися до набуття Україною незалежності", – пояснив положення документу міністр.

"Протягом одного року з моменту набуття чинності даного закону припиняють чинність всі закони УРСР і СРСР, які зараз діють на території України. Протягом трьох років припиняють чинність всі кодифіковані акти УРСР, які на сьогоднішній день", – зазначив він.

За словами Петренка це буде не тільки декомунізація, а й дебюрократизація та дерегуляція законодавства.

Валентина Романенко, УП