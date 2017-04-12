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Минюст хочет одним махом отменить все нормативные акты времен СССР

Среда, 12 апреля 2017, 12:08

Кабинет министров законопроектом предлагает отменить действие всех нормативных актов органов государственной власти и управления УССР и Советского Союза.

Соответствующий документ представил на заседании правительства 12 апреля министр юстиции Павел Петренко.

Он напомнил, что "в прошлом году украинское правительство отменило более 365 актов разного рода министерств и ведомств, которые принимались при Советском Союзе. В этом году вторая волна – было отменено более 100 таких актов".

"Мы понимаем, что Украина не может жить в системе 25 лет независимости с данным багажом. Министерство юстиции разработало проект закона о признании утратившими силу актов органов государственной власти и управления УССР и Советского Союза", – заявил министр.

"Этот закон мы направим в украинский парламент и будем просить, чтобы он был проголосован уже в мае", – отметил Петренко.

"Мы устанавливаем следующие сроки: в течение 6 месяцев с момента вступления в силу данного закона, прекращают свое действие все подзаконные акты министерств, ведомств, комиссий, президиумов, которые принимались до обретения Украиной независимости", – объяснил положения документа министр.

"В течение одного года с момента вступления в силу данного закона прекращают действие все законы УССР и СССР, которые сейчас действуют на территории Украины. В течение трех лет прекращают действие все кодифицированные акты УССР, которые на действуют сегодняшний день", – отметил он.

По словам Петренко это будет не только декоммунизация, но и дебюрократизация и дерегуляция законодательства.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Минюстдекоммунизация
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