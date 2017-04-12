Націоналісти в Дніпрі заблокували "Сбербанк" величезним прапором

Націоналісти заблокували відділення російського "Сбербанку" в центрі Дніпра.

Про це йдеться у повідомленні організації "Національний корпус" у Facebook.

"Після тижневої перерви в блокаді російського "Сбербанку" в центрі Дніпра, під час якої у вкладників була можливість забрати свої гроші, Національний Корпус починає новий етап акцій проти банків країни-агресора", - сказано у повідомленні.

"Сьогодні вранці… 50 активістів прийшли до центрального відділення "Сбербанку" в Дніпрі, розклеїли його інформаційними стікерами із закликами забирати гроші, вивесили величезний прапор України, який демонструє, що цей ворожий банк знаходиться на нашій землі, і продовжують пікет", - повідомляє організація.

фото: dv-gazeta.info

Як відомо, 7 квітня російський "Сбербанк" офіційно заявив про вихід з українського ринку.

Напередодні "Національний корпус" заявив, що 10 квітня спливе термін тимчасового зняття їхньої блокади російських банків, що діють в Україні.

Націоналісти планували "фізично зупиняти" діяльність російських банків на території України.

10 квітня у Харкові біля відділення "Сбербанку" відбулися сутички між націоналістами і правоохоронцями.

Українська правда