У Харкові із сутичками відтіснили націоналістів від "Сбербанку"

Поліція відтіснила активістів націоналістичної організації "Національний корпус" від заблокованого ними офісу "Сбербанку" по вулиці Донець-Захаржевського у Харкові.

Про це повідомив у Facebook лідер активістів Олег Ширяєв.

"Батальйон Харків побив активістів "Національного Корпусу". Підтягуйтеся хто може, так починався майдан. Активісти блокували банк, нічого не порушували.... ось підсумок", - написав він.

На відео, яке він оприлюднив, у одного із активістів розбита голова.

Водночас, як повідомляє "Інтерфакс-Україна", за словами начальника відділу комунікацій Нацполіціі в Харківській області Олени Баранник, в результаті сутички, що виникла, постраждав один поліцейський.

"На даний момент є інформація про те, що постраждав один поліцейський. Він доставлений в лікарню з опіками обох очей", - сказала Баранник.

За її словами, на даний момент поліція не має офіційної інформації про постраждалих з боку активістів.

Баранник також повідомила, що в даний час вирішується питання щодо внесення відкриття кримінального провадження за фактом блокування відділення Ощадбанку за ч.2 ст.206 (перешкоджання законній господарській діяльності).

Наразі відділення не працює. Вхід до будинку оточений кількома кордонами поліції. Кілька десятків активістів знаходяться на проїжджій частині перед будівлею. Прилегла територія оточена поліцейськими і нацгвардійцямі. Рух транспорту перекрито.

Місцеве видання Mediaport повідомляє, що відділення банку розблокували від піноблоків.

Як відомо, у понеділок кілька десятків активістів націоналістичної організації "Національний корпус" заблокували відділення "Сбербанка" у Харкові.

Учасники акції принесли піноблоки і замурували вхід до банку.

7 квітня російський "Сбербанк" офіційно заявив про вихід з українського ринку.

Напередодні "Національний корпус" заявив, що 10 квітня спливе термін тимчасового зняття їхньої блокади російських банків, що діють в Україні.

Націоналісти планували "фізично зупиняти" діяльність російських банків на території України.

Українців закликали забрати свої кошти з російських банків.