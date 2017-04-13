Рада дозволила давати звання Героя іноземцям з Небесної сотні

17 переглядів
0
Четвер, 13 квітня 2017, 10:28

Верховна Рада ухвалила законопроект 6174, який дозволяє посмертне присвоєння звання Героя України іноземцям, нагородженим орденом Героїв Небесної сотні.

За відповідне рішення на засіданні в четвер проголосували 235 депутатів.

Зокрема, закон вносить зміни до розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про державні нагороди України" щодо присвоєння звання Герой України.

"За здійснення визначного геройського вчинку, пов'язаного із відстоюванням конституційних засад демократії, прав і свобод людини під час Революції Гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року)", - йдеться у пояснювальній записці щодо підстав для такого виключення.

Євген Кізілов, УП

Теми: Верховна Рада законодавство Майдан
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Законопроект про оновлення НАЗК вже в Раді – Петренко 12 квітня 2017, 17:17
Рада викликала на доповідь голову Комісії з енергетики Вовка 12 квітня 2017, 11:45
Порошенко підписав закон, який дозволяє заочно судити чиновників-втікачів 11 квітня 2017, 20:27
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У Бахчисараї у кримських татар проводять обшуки
Хроніка 13 квітня. Лопати Азарова та початок АТО
Пашинський: у Балаклії Україна втратила боєприпасів на $1 млрд
АТО: бойовики б’ють із мінометів, один боєць ЗСУ загинув, двох поранено
Усі новини
Євробачення-2017

"Захоплюючий Київ" покаже учасникам Євробачення київські мурали

Гастро-новини

Нові заклади Києва