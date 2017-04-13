Рада разрешила давать звание Героя иностранцам из Небесной сотни
Четверг, 13 апреля 2017, 10:28
Верховная Рада поддержала законопроект 6174, который позволяет посмертное присвоение звания Героя Украины иностранцам, награжденным орденом Героя Небесной сотни.
За соответствующее решение на заседании в четверг проголосовали 235 депутатов.
В частности, закон вносит изменения в раздел V "Заключительные положения" Закона Украины "О государственных наградах Украины" относительно присвоения звания Герой Украины.
"За выдающийся геройский поступок, связанный с отстаиванием конституционных принципов демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года – февраль 2014 года)", - говорится в пояснительной записке относительно оснований для такого исключения.
Евгений Кизилов, УП