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Рада разрешила давать звание Героя иностранцам из Небесной сотни

Четверг, 13 апреля 2017, 10:28

Верховная Рада поддержала законопроект 6174, который позволяет посмертное присвоение звания Героя Украины иностранцам, награжденным орденом Героя Небесной сотни.

За соответствующее решение на заседании в четверг проголосовали 235 депутатов.

В частности, закон вносит изменения в раздел V "Заключительные положения" Закона Украины "О государственных наградах Украины" относительно присвоения звания Герой Украины.

"За выдающийся геройский поступок, связанный с отстаиванием конституционных принципов демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года – февраль 2014 года)", - говорится в пояснительной записке относительно оснований для такого исключения.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Верховная РадазаконодательствоМайдан
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