Рада дозволила давати звання Героя іноземцям з Небесної сотні

Верховна Рада ухвалила законопроект 6174, який дозволяє посмертне присвоєння звання Героя України іноземцям, нагородженим орденом Героїв Небесної сотні.

За відповідне рішення на засіданні в четвер проголосували 235 депутатів.

Зокрема, закон вносить зміни до розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про державні нагороди України" щодо присвоєння звання Герой України.

"За здійснення визначного геройського вчинку, пов'язаного із відстоюванням конституційних засад демократії, прав і свобод людини під час Революції Гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року)", - йдеться у пояснювальній записці щодо підстав для такого виключення.

Євген Кізілов, УП