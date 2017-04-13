Рада дозволила давати звання Героя іноземцям з Небесної сотні
Четвер, 13 квітня 2017, 10:28
Верховна Рада ухвалила законопроект 6174, який дозволяє посмертне присвоєння звання Героя України іноземцям, нагородженим орденом Героїв Небесної сотні.
За відповідне рішення на засіданні в четвер проголосували 235 депутатів.
Зокрема, закон вносить зміни до розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про державні нагороди України" щодо присвоєння звання Герой України.
"За здійснення визначного геройського вчинку, пов'язаного із відстоюванням конституційних засад демократії, прав і свобод людини під час Революції Гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року)", - йдеться у пояснювальній записці щодо підстав для такого виключення.
Євген Кізілов, УП