Росія повідомила про затримання "українського агента", якого віддасть бойовикам

Російські ЗМІ повідомляють про те, що управління ФСБ по Самарській області РФ спільно з поліцією затримало агента української розвідки, який вивчав об'єкти військової та транспортної інфраструктури на території окупованого Донбасу і в Ростовській і Самарської областях РФ.



Зокрема російський "Інтерфакс" посилається на "джерело в правоохоронних органах регіону".



За їхніми даними, затриманий громадянин України 1990 року народження "входить в агентуру підрозділу спецрезерву головного управління розвідки Міноборони України".



"Він приїхав у Самарську області 19 березня 2017 року і 6 годин займався збором відомостей по залізничному вокзалу Самари, де і був затриманий", – сказав співрозмовник агентства.



"У ході опитування затриманий також зізнався в здійсненні ним в інтересах Міноборони України візуальної розвідки об'єктів військової і транспортної інфраструктури в "ДНР" і Ростовської області", – повідомляє російське ЗМІ.



Також росіяни стверджують, що затриманий громадянин України в жовтні-грудні 2016 року в Ростові-на-Дону вів візуальну розвідку залізничного та автомобільного вокзалів.



За словами співрозмовника російського агентства, затриманий у Самарі "агент буде потім депортований в "ДНР", де ним займуться місцеві слідчі".



"Зараз його відправлять в "ДНР", формально – в Україну, по суті – не зовсім в Україну, щоб там місцеві слідчі з ним розбиралися: чи просто він дивився на розташування військових частин чи, можливо, був навідником вогню", - цитує "Інтерфакс" своє джерело.

Водночас в СБУ "Українській правді" зазначили, що не мають інформації щодо вказаних російською пресою подій і не виключили, що силовики РФ могли схопити випадкову людину на вокзалі.

Як відомо, ФСБ РФ періодично повідомляє про затримання "українських диверсантів". Найчастіше йдеться про окупований росіянами півострів Крим.



У Міністерстві оборони України підкреслювали, що подібні повідомлення спецслужб РФ є інформаційною провокацією російської пропаганди.