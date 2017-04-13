Геращенко обурив законопроект "Самопомочі" про окуповані землі

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Четвер, 13 квітня 2017, 15:19

Представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко вважає шкідливою законодавчу ініціативу фракції "Самопоміч" щодо окупованих територій.

Про це у четвер вона повідомила у Facebook та з трибуни Верховної Ради.

За її словами, проект закону №3593-д про тимчасово окуповану територію України ніяк не допоможе процесу звільнення заручників на Донбасі, залишивши це питання "головним болем президента, СБУ, Мінської групи". Натомість, вважає Геращенко, цей законопроект у разі прийняття "накрутить бідні родини, які шукають будь-який спосіб для звільнення своїх рідних".

"Це і є мета цієї політсили - втягти родини в брудні політичні ігрища, скакати на кайданах заради свого законопроекту, а не заручників", - наголосила Геращенко.

Вона розповіла, що звернулася до фракції "Самопоміч" із запитанням, чи готові депутати проголосувати за амністію бойовиків заради звільнення українських заручників. "Жодної руки не піднялося! Бо взяти і зробити, в тому числі звільнити - мають інші... А от критикувати - тут всі мастаки", - підкреслила Геращенко.

"Враховуючи той факт, що заручники сьогодні стали предметом шантажу, в тому числі використовуваним місцевими князьками, які мало що в цьому розуміють, їх кількість збільшується", - заявила вона у своєму виступі в Раді, натякаючи на голову партії "Самопоміч", мера Львова Андрія Садового.

Нагадаємо, 10 квітня голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк розповів, що робоча група вже завершила роботу над законопроектом №3593-д про окуповані території, і він готовий до розгляду в сесійній залі.

"Ми пропонуємо профільному комітету, який розглядає це питання, винести цей законопроект в зал, і зал повинен його проголосувати в першому читанні з урахуванням всіх тих напрацювань, які зробили депутати практично всіх фракцій, Кабінет міністрів", - сказав Березюк.

Проект закону про тимчасово окуповану територію України подали в Раду 28 депутатів на чолі з головним ініціатором Оксаною Сироїд. За нього виступає "Самопоміч", підтримує ініціативу прийняття подібного законопроекту "Батьківщина".

Згідно із пояснювальною запискою, законопроект серед іншого забороняє проведення виборів та референдумів на окупованій території, визначає поняття тимчасово окупованої території, дату початку окупації, створює передумови для залучення міжнародно-правових механізмів захисту українців на таких територіях та впроваджує систему обмежень щодо переміщення товарів через лінію розмежування з окупованою територією.

Як повідомлялося, кількість заручників, захоплених бойовиками, зросла до 126 осіб, і це сталося за рахунок цивільних.

Українська правда

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