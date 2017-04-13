У Києві здійснюють обшук у справі про "мирний план Артеменка"
У приміщенні Міжнародного центру перспективних досліджень в Києві прокуратура АРК проводить обшук.
Про це повідомляє кореспондент УП з місця події.
Згідно з інформацією, слідчі дії відбуваються в рамках розслідування справи Андрія Артеменка, який раніше нібито передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій.
За словами Артеменка, слідчі вважають, що саме МЦПД розробив "мирний план", який отримали США.
В офісі МЦПД також розміщується редакція інтернет-видання "Апостроф".
Главред Василь Філіпчук також перебуває в приміщенні.
Власником офісу, який орендує МЦПД є Геннадій Балашов.
На місце викликали поліцію та власника приміщення задля можливості легально потрапити у середину.
Як відомо, 20 лютого Радикальна партія виключила нардепа Артеменка зі своєї фракції. Перед цим лідер партії Олег Ляшко засудив позицію Артеменка і заявив, що вимагає від нього скласти депутатський мандат.
Раніше газета The New York Times повідомила, що нардеп з фракції Радикальної партії Ляшка Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій.
Цей план передбачає виведення всіх російських військ зі Східної України і референдум про передачу Криму в аренду Росії на 50 або 100 років.
Також Артеменко начебто передав у США докази корумпованості президента України Петра Порошенка.
Сам Артеменко стверджує, що не передавав жодного плану у Білий дім, а був залучений США до перемовин з українського питання.
Роман Романюк, УП
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