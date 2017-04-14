Гройсман планує за рік знизити ренту на видобуток газу

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман планує запровадити з 2018 року єдину ренту на видобуток газу у 12%, аби до 2020 року державний видобуток зріс до 20 мільярдів кубометрів газу.

Про це він заявив у Верховній Раді, відповідаючи на запитання депутатів під час години уряду.

"Ми більше 500 днів живемо без єдиної краплини російського газу. Це величезна робота, яка проводилася після 2014 року. Але нам, справді, потрібно нарощувати власний видобуток. І за оцінкою експертів, ми можемо на 100% задовольнити власні потреби, на це потрібен час і інвестиції", – зазначив прем'єр.

"Ми мали видобуток газу 55 мільярдів (кубометрів) – сьогодні впали на 20. Із 20 мільярдів тільки 14 мільярдів є державними, решта – приватний видобуток в Україні. Наше завдання державний видобуток наростити до 20 мільярдів до 2020 року", – заявив він.

За словами Гройсмана, у 2016 році уряд зупинив падіння видобутку.

"Наростили +100 мільйони кубів. Ми затвердили стратегію розвитку видобутку українського газу. Сьогодні "Укргазвидобування" вже отримала додатково 27 дозволів на розробку видобутку газу", – сказав він.

"З 2007 року до 2013 рік в Україні було видано 150 ліцензій (на видобуток газу). Як ви думаєте, скільки – державні компанії? Нуль. Це були корупційні схеми, які ми зламали. І тому дехто й біситься від того", – зазначив прем'єр.

"Але нам потрібно далі нарощувати видобуток. План 2017 року +500 мільйонів кубів – не менше півмільярда кубів на цей рік добичі! Але й цього недостатньо", – заявив Гройсман.

Він додав, що обговорював нещодавно на зустрічі з фракцією "Блоку Петра Порошенка" те, що треба створити сприятливі умови для видобутку газу.

"І таких умови є дві, напевно, критичних: треба нарешті з 2018 року понизити ренту на видобуток газу – ввести єдину ренту на рівні 12%...., треба зробити дерегуляцію, багато зарегульованості не дає доступу до газовидобування в країні", – заявив прем’єр.

За його словами, це потребує підтримки в парламенті.

Олена Рощенко, УП