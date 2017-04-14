Гройсман планирует через год снизить ренту на добычу газа

Премьер-министр Владимир Гройсман планирует ввести с 2018 года единую ренту на добычу газа в 12%, чтобы до 2020 года государственная добыча выросла до 20 миллиардов кубометров газа.

Об этом он заявил в Верховной Раде, отвечая на вопросы депутатов во время часа правительства.

"Мы больше 500 дней живем без единой капли российского газа. Это огромная работа, которая проводилась после 2014 года. Но нам, действительно, нужно наращивать собственную добычу. И по оценке экспертов, мы можем на 100% удовлетворить собственные нужды, на это требуются время и инвестиции", – отметил премьер.

"У нас была добычу газа 55 миллиардов (кубометров) – сегодня упала на 20. Из 20 миллиардов только 14 миллиардов являются государственными, остальное – частная добыча в Украине. Наша задача государственную добычу нарастить до 20 миллиардов до 2020 года", – заявил он.

По словам Гройсмана, в 2016 году правительство остановило падение добычи.

"Нарастили +100 миллиона кубов. Мы утвердили стратегию развития добычи украинского газа. Сегодня "Укргазвидобування" уже получило дополнительно 27 разрешений на разработку добычи газа", – сказал он.

"С 2007 года до 2013 год в Украине было выдано 150 лицензий (на добычу газа). Как вы думаете, сколько – государственные компании? Ноль. Это были коррупционные схемы, которые мы сломали. И потому кое-кто и бесится от этого", – отметил премьер.

"Но нам нужно дальше наращивать добычу. План 2017 года +500 миллионов кубов – не меньше полмиллиарда кубов на этот год добычи! Но и этого недостаточно", – заявил Гройсман.

Он добавил, что обсуждал недавно на встрече с фракцией "Блока Петра Порошенко" то, что надо создать благоприятные условия для добычи газа.

"И таких условий два, наверное, критических: надо, наконец-то, с 2018 года понизить ренту на добычу газа – ввести единую ренту на уровне 12%...., надо сделать дерегуляцию, много зарегулированности не дает доступа к газодобыче в стране", – заявил премьер.

По его словам, это требует поддержки в парламенте.

Алена Рощенко, УП