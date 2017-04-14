Громадськість пропонує Кабміну 9 кандидатів в аудитори НАБУ

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П'ятниця, 14 квітня 2017, 13:03

Громадські організації запропонували Кабінету міністрів 9 кандидатур на посаду члена комісії зовнішнього контролю щодо проведення аудиту ефективності діяльності НАБУ.

Про це стало відомо із відповіді секретаріату Кабміну, яку отримала УП.

Зокрема "Автомайдан Київ", "Антикорупційний комітет Майдану" і громадська спілка "Гідність" пропонують Петроса Клерідеса, організація "Разом проти корупції" – Миколу Хавронюка, ГО "Рух за розвиток міста Запоріжжя" – Віктора Острянського, ГО "Публічний аудит" – Максима Гольдарба (Гольдарб ще у 2011 році, перебуваючи на посаді транспортного прокурора Києва,  став героєм журналістських розслідувань щодо його статків і розкішного авто), ГО "Всеукраїнський центр протидії корупції та сприяння правоохоронним органам "Антикорупційна прокуратура" пропонує Павла Комірчого.

 

Організація "Реанімаційний пакет реформ" пропонує одразу три кандидатури, про що повідомлялося раніше. Це Марта Борщ, Карлос Кастресану, Джованні Кеселер.

Американська асоціація юристів "Ініціатива з верховенства права" пропонує Кабміну кандидатуру Роберта Сторча, якого раніше обрали на конкурсі, як кандидата від Верховної Ради.      

Валерій Небога значиться само висуванцем у списку кандидатів.

Як відомо, Кабмін 19 березня розпочав відбір свого аудитора для НАБУ.

21 березня Верховна Рада не змогла призначити одного з трьох аудиторів для Національного антикорупційного бюро. Раді пропонувалися кандидатури Роберта Сторча і Найджела Брауна.

Детальніше про обрання аудитара для НАБУ від Верховної Ради читайте у статті: "Сторч головою. Що відбувається з аудиторами НАБУ."

Відповідно до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" президент, Верховна Рада та Кабінет міністрів щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію.

Українська правда

Теми: Кабінет міністрів НАБУ
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