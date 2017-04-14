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Общественность предлагает Кабмину 9 кандидатов в аудиторы НАБУ

Пятница, 14 апреля 2017, 13:03

Общественные организации предложили Кабинету министров 9 кандидатур на должность члена комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности НАБУ.

Об этом стало известно из ответа секретариата Кабмина, которым располагает УП.

В частности "Автомайдан Киев", "Антикоррупционный комитет Майдана" и общественный союз "Гиднисть" предлагают Петроса Клеридеса, организация "Вместе против коррупции" - Николая Хавронюка, ОО "Движение за развитие города Запорожье" - Виктора Острянского, ОО "Общественный аудит" - Максима Гольдарба (Гольдарб еще в 2011 году, будучи транспортным прокурором Киева, стал героем журналистских расследований, касающихся его состояния и роскошного авто), ОО "Всеукраинский центр противодействия коррупции и содействия правоохранительным органам "Антикоррупционная прокуратура" предлагает Павла Комирчого.

 

Организация "Реанимационный пакет реформ" предлагает сразу три кандидатуры, о чем сообщалось ранее. Это Марта Борщ, Карлос Кастресана и Джованни Кесcлер.

Американская ассоциация юристов "Инициатива по верховенству права" предлагает Кабмину кандидатуру Роберта Сторча, которого ранее выбрали на конкурсе, как кандидата от Верховной Рады.

Валерий Небога значится же выдвиженцем в списке кандидатов.

Как известно, Кабмин 19 марта начал отбор своего аудитора для НАБУ.

21 марта Верховная Рада не смогла назначить одного из трех аудиторов для Национального антикоррупционного бюро. Раде предлагались кандидатуры Роберта Сторча и Найджела Брауна.

Подробнее об избрании аудитара для НАБУ от Верховной Рады читайте в статье: " Сторч головою. Що відбувається з аудиторами НАБУ."

Согласно закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" президент, Верховная Рада и Кабинет министров ежегодно определяют по одному члену комиссии из числа лиц, имеющих значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки (аудита), а также имеют безупречную деловую репутацию.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровНАБУ
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