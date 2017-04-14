Верховна Рада розійшлася до 16 травня

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П'ятниця, 14 квітня 2017, 14:08

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко оголосила про закриття ранкового засідання, наступне відбудеться 16 травня.

Про це вона сказала у п'ятницю в парламенті.

Згідно із розкладом роботи Верховної Ради, робочий тиждень 17-21 квітня депутати працюють у комітетах, 24-28 квітня – "працюють із виборцями" і два перші тижня у травні 1-5 і 8-12 травня також працюють в комітетах.

Як відомо, голова Нацбанку Валерія Гонтарева заявила, що йде у відставку з посади голови Національного банку з 10 травня.

Згідно із законом голова НБУ звільняється з посади Верховною Радою України за поданням президента.  

Українська правда

Теми: Верховна Рада
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Коментарі — 1
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IP: 35.187.25.---DND14.04.2017 14:15
В народу забрати свята це можна, якийсь Вярович з його інститутом історії , а нардепам можна - гульбан ! Шобла дарбоїдів, яка повинна сидіти в тюрьмі ! ( а краще на гільйотині) Малороси мовчать бо - раби!
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