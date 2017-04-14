Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховна Рада розійшлася до 16 травня

П'ятниця, 14 квітня 2017, 14:08

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко оголосила про закриття ранкового засідання, наступне відбудеться 16 травня.

Про це вона сказала у п'ятницю в парламенті.

Згідно із розкладом роботи Верховної Ради, робочий тиждень 17-21 квітня депутати працюють у комітетах, 24-28 квітня – "працюють із виборцями" і два перші тижня у травні 1-5 і 8-12 травня також працюють в комітетах.

Як відомо, голова Нацбанку Валерія Гонтарева заявила, що йде у відставку з посади голови Національного банку з 10 травня.

Згідно із законом голова НБУ звільняється з посади Верховною Радою України за поданням президента.  

Українська правда

Теми: Верховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
23:29
На Київщині ППО працює по "Шахедах"
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
Усі новини...
Реклама: