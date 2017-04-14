Верховна Рада розійшлася до 16 травня

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко оголосила про закриття ранкового засідання, наступне відбудеться 16 травня.

Про це вона сказала у п'ятницю в парламенті.

Згідно із розкладом роботи Верховної Ради, робочий тиждень 17-21 квітня депутати працюють у комітетах, 24-28 квітня – "працюють із виборцями" і два перші тижня у травні 1-5 і 8-12 травня також працюють в комітетах.

Як відомо, голова Нацбанку Валерія Гонтарева заявила, що йде у відставку з посади голови Національного банку з 10 травня.

Згідно із законом голова НБУ звільняється з посади Верховною Радою України за поданням президента.

Українська правда