"Укроборонпром" укладає угоди з фірмами з ознаками фіктивності

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П'ятниця, 14 квітня 2017, 14:29

Протягом 2014-16 років ряд державних заводів концерну "Укроборонпром" платили гроші ТОВ "Фірма "Пауер", яка перераховували гроші іншим "фірмам-пустишкам".

Про це й2деться у статті, опублікованій на "УП"  "Менеджер по-президентськи: три роки "схем" в Укроборонпромі", посилаючись на ухвали в реєстрі судових рішень.

Йдеться про державні заводи Київський бронетанковий завод, авіабудівний "Антонов", Жулянський машинобудівний "ВІЗАР" та конотопський "Авіакон".

Як йдеться у статті, через фірму "Пауер" перераховувалися гроші за товари цілому списку інших фірм, які не мали виробництва, персоналу та обладнання.

Наприкінці лютого цього року слідчі Обухівської поліції, що на Київщині, через судову ухвалу отримали право вилучити документи тамтешньої "Фірми "Пауер". На думку слідчих поліції, обухівські комерсанти на фіктивній торгівлі з концерном привласнили понад 3,3 мільйони гривень. І це тільки за офіційними попередніми підрахунками.

Паралельно Миколаївський бронетанковий завод протягом 2014-15 років переплачував за товари ТОВ "Віка-Трейд" та ТОВ "Спецбудпостачання". Відтак шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ ухилився від сплати податків на суму 1,7 мільйони гривень.

Власником та директором фірми "Віка-Трейд" від 2015 року являється мешканець Павлограду Валерій Земляний, який  з того ж року став власником та директором ще 9 фірм різної спеціалізації, розташованих по всій Україні.

Серед проблем в контролі над  "Укроборонпромом" зі сторони уряду автор відмічає ключову – відсутність незалежної наглядової ради концерну.

За квотою президента члени Наглядової ради були призначені ще 2014 року тимчасовим керманичем країни Олександром Турчиновим. Від кабміну ані при Яценюку, ані при Гройсмані кандидатури від уряду не подавалися. Трьох голосів вистачало, аби рада якось ухвалювала рішення.

"А з кінця минулого року рада й зовсім неправомочна – у жовтні 2016 року повноваження склав Сергій Пашинський. Тим самим правомочність ради завершилася", - наголошує Канєвський. 

Вирішити проблему із фіктивними підрядниками можна через встановлення дієвого контролю над концерном, йдеться у висновках статті.

Президент та премр-міністр мають визначитися з реально незалежними членами наглядової ради "Укроборонпрому". Заводи, центральний офіс концерну та їх підрядники мають пройти незалежний аудит, щоб відсіяти корумпованих директорів та фіктивні фірми. А правоохоронні органи мають отримати чіткий сигнал від головнокомандувача, що кримінальні справи навколо концерну варто пришвидшити, аби наказати по закону всіх організаторів "схем". 

Відомо, що вже зараз є проект рішення кабміну про призначення двох своїх представників до наглядової ради "Укроборонпрому".

Українська правда

Теми: Укроборонпром зброя
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