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"Укроборонпром" заключает соглашения с фирмами с признаками фиктивности

Пятница, 14 апреля 2017, 14:29

В течение 2014-16 годов ряд госзаводов концерна "Укроборонпром" платили деньги ООО "Фирма "Пауэр", которая перечисляла деньги другим "фирмам-пустышкам".

Об этом говорится  в статье, опубликованной на "УП" "Менеджер по-президентски: три года "схем" в Укроборонпроме", ссылаясь на решения в реестре судебных решений.

Речь идет о государственных заводах Киевский бронетанковый завод, авиастроительный "Антонов", Жулянский машиностроительный "ВИЗАР" и Конотопский "Авиакон".

Как говорится в статье, через фирму "Пауэр" перечислялись деньги за товары целом списке других фирм, которые не имели производства, персонала и оборудования.

В конце февраля этого года следователи Обуховской полиции Киевской области, через судебное решение получили право изъять документы тамошней "Фирмы "Пауэр". По мнению следователей полиции, обуховские коммерсанты на фиктивной торговле с концерном присвоили более 3,3 миллиона гривен. И это только по официальным предварительным подсчетам.

Параллельно Николаевский бронетанковый завод в течение 2014-15 годов переплачивал за товары ООО "Вика-Трейд" и ООО "Спецбудпостачання". Поэтому путем завышения налогового кредита по НДС уклонился от уплаты налогов на сумму 1,7 миллиона гривен.

Владельцем и директором фирмы "Вика-Трейд" с 2015 является житель Павлограда Валерий Земляной, с того же года стал владельцем и директором еще 9 фирм различной специализации, расположенных по всей Украине.

Среди проблем в контроле над "Укроборонпромом" со стороны правительства автор отмечает ключевую - отсутствие независимого наблюдательного совета концерна.

По квоте президента члены Наблюдательного совета были назначены еще в 2014 временным руководителем страны Александром Турчиновым. От Кабмина ни при Яценюке, ни при Гройсмане кандидатуры от правительства не подавались. Трех голосов хватало, чтобы совет как-то принимала решения.

"А с конца прошлого года совет и вовсе неправомочна - в октябре 2016 полномочия сложил Сергей Пашинский. Тем самым правомочность совета завершилась", - отмечает Каневский.

Решить проблему с фиктивными подрядчиками можно через установление действенного контроля над концерном, говорится в выводах статьи.

Президент и премьер-министр должны определиться с реально независимыми членами наблюдательного совета "Укроборонпрома". Заводы, центральный офис концерна и их подрядчики должны пройти независимый аудит, чтобы отсеять коррумпированных директоров и фиктивные фирмы. А правоохранительные органы должны получить четкий сигнал от главнокомандующего, что уголовные дела вокруг концерна стоит ускорить, чтобы приказать по закону всех организаторов "схем".

Известно, что уже есть проект решения Кабмина о назначении двух своих представителей в наблюдательный совет "Укроборонпрома".

Темы: Укроборонпроморужие
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