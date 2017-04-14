У ЛДПР пропонують, щоб Сафронков постійно представляв РФ в ООН
ЛДПР направила в МЗС і постійне представництво Росії в ООН телеграми з пропозицією призначити заступника постпреда Володимира Сафронкова постійним представником в цій міжнародній організації.
Таким чином в ЛДПР підтримала виступ Сафронкова, передає РИА Новости.
"Чудово, так і треба робити і не боятися бути ще більш жорсткими. На Заході розуміють тільки силу", – наводить слова голови ЛДПР прес-служба партії.
У МЗС Росії в свою чергу заявили, що вважають дивною критику виступу Сафронкова.
"Це вкрай дивно чути від наших західних колег, які з місяця в місяць і рік у рік вправляються в образливих висловлюваннях на адресу Росії і її політики", – заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.
"У кінцевому разом настає момент, коли потрібно послати серйозний емоційний сигнал, інакше зі стану такого політичного зомбування тих, хто сидить за одним з нами столом в залі Радбезу або виконавчої ради Організації з Заборони Хімічної Зброї, вивести просто не виходить", – сказав він
За словами Рябкова, представники Заходу в зв'язку з цим "повинні спочатку подумати над своєю поведінкою".
Як відомо, 12 квітня заступник постійного представника Росії при ООН Володимир Сафронков під час зустрічі грубо відповів на звинувачення в підтримці президента Сирії Башара Асада.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав різкий виступ Сафронкова на зустрічі Ради Безпеки допустимим і виправданим.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.