У ЛДПР пропонують, щоб Сафронков постійно представляв РФ в ООН

1185 переглядів
0
П'ятниця, 14 квітня 2017, 15:17

ЛДПР направила в МЗС і постійне представництво Росії в ООН телеграми з пропозицією призначити заступника постпреда Володимира Сафронкова постійним представником в цій міжнародній організації.

Таким чином в ЛДПР підтримала виступ Сафронкова, передає РИА Новости.

"Чудово, так і треба робити і не боятися бути ще більш жорсткими. На Заході розуміють тільки силу", – наводить слова голови ЛДПР прес-служба партії.

У МЗС Росії в свою чергу заявили, що вважають дивною критику виступу Сафронкова.

"Це вкрай дивно чути від наших західних колег, які з місяця в місяць і рік у рік вправляються в образливих висловлюваннях на адресу Росії і її політики", – заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

"У кінцевому разом настає момент, коли потрібно послати серйозний емоційний сигнал, інакше зі стану такого політичного зомбування тих, хто сидить за одним з нами столом в залі Радбезу або виконавчої ради Організації з Заборони Хімічної Зброї, вивести просто не виходить", – сказав він

За словами Рябкова, представники Заходу в зв'язку з цим "повинні спочатку подумати над своєю поведінкою".

Як відомо, 12 квітня заступник постійного представника Росії при ООН Володимир Сафронков під час зустрічі грубо відповів на звинувачення в підтримці президента Сирії Башара Асада.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав різкий виступ Сафронкова на зустрічі Ради Безпеки допустимим і виправданим.

Теми: Росія ООН
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Кремль: організатори "Євробачення" не виконали свої правила 14 квітня 2017, 13:16
У Миколаєві зупинили передачу до Росії газотурбінного обладнання 14 квітня 2017, 12:16
Через голодування в РФ кримський татарин Зейтуллаєв швидко втрачає вагу 14 квітня 2017, 12:15
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Авто знімальної групи "Слідство.інфо" обстріляли на Київщині
З сайту НАЗК зникли декларації підлеглих Луценка та Матіоса
Київраді пропонують зобов’язати офіціантів і продавців звертатися українською
Екс-керівництво "Приватбанку" підозрюють в махінаціях на 370 мільйонів
Усі новини
Фото

Вчені з'ясували, як вибрати ідеальне фото для Facebook чи сайту знайомств

Фото

Музей космонавтики на батьківщині Сергія Корольова