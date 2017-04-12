Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ на засіданні Радбезу ООН: Що ти очі відводиш?

Середа, 12 квітня 2017, 22:50

Заступник постійного представника Росії при ООН Володимир Сафронков грубо відповів на звинувачення в підтримці президента Сирії Башара Асада.

У своїй заяві Сафронков звернувся до представника Великобританії в ООН Меттью Райкрофта, називаючи його на "ти".

"Ви злякалися, сон втратили, що ми будемо співпрацювати зі Сполученими Штатами. Ви цього боїтеся. Всі робите для того, щоб ця взаємодія була підірвана... Подивися на мене, очі не відводь, що ти очі відводиш?" - сказав Сафронков Райкрофтові.

"Ти сьогодні говорив, пане Райкрофте, не за порядком денним засідання, ображав Сирію, Іран, Туреччину, інші держави... Не смій ображати Росію більше", - додав він.

Українська правда

Теми: РосіяВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Росія
Британська розвідка знайшла доказ, що Суровікіна в РФ "посунули на другий план"
Росія втратила в війні ще пів тисячі військових, 17 артилерійських систем і ППО
ISW пояснив, чому Шойгу намагається представити контрнаступ України як невдалу операцію
Останні новини
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
Усі новини...
Реклама: