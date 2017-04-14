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В ЛДПР предлагают, чтобы Сафронков постоянно представлял РФ в ООН

Пятница, 14 апреля 2017, 15:17

ЛДПР направила в МИД и постпредство России в ООН телеграммы с предложением назначить заместителя постпреда  Владимира Сафронкова постоянным представителем в этой международной организации.

Таким образом в ЛДПР поддержали выступление Сафронкова, передает РИА Новости.

"Великолепно, так и нужно делать и не бояться быть еще более жесткими. На Западе понимают только силу", – приводит слова председателя ЛДПР пресс-служба партии.

В МИД России в свою очередь заявили, что считают странным критику выступления Сафронкова.

"Это крайне странно слышать от наших западных коллег, которые из месяца в месяц и из года в год упражняются в оскорбительных высказываниях в адрес России и ее политики" – заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"В конечном итоге настает момент, когда нужно послать серьезный эмоциональный сигнал, иначе из состояния такого политического зомбирования тех, кто сидит за одним с нами столом в зале Совбеза или Исполнительного совета ОЗХО, вывести просто не получается", –  сказал он

"Вы представьте себе ситуацию, что мы продолжали бы разговор в том жанре, что "ваше превосходительство, преисполненные полного уважения и почтения к вам, просили бы уделить несколько минут вашего драгоценного времени для того, чтобы вы прислушались к нашей позиции". Какой будет эффект? Такой, что эти превосходительства в итоге уверуют окончательно в свое превосходство над всеми. Потому что этим превосходительствам, если употребить наши поговорки, все как об стенку горох, хоть кол на голове теши им, этим превосходительствам. Есть еще пословица другая — про глаза и росу", – заявил дипломат.

По словам Рябкова, представители Запада в этой связи "должны вначале подумать над своим поведением".

Как известно, 12 апреля заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков во время встречи грубо ответил на обвинения в поддержке президента Сирии Башара Асада.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал резкое выступление Сафронкова на встрече Совета Безопасности допустимым и оправданным.

Темы: РосcияООН
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