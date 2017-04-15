АТО: За добу зафіксовано 45 обстрілів, поранено 4 бійців ЗСУ

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Субота, 15 квітня 2017, 07:12

За минулу добу в зоні АТО бойовики здійснили 45 обстрілів позицій Збройних сил України, в результаті яких четверо українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Приморському напрямку  по морських піхотинцях у районі Водяного, противник бив з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів. Міномети калібру 82 мм ворог використав у районі Красногорівки. Озброєння БТР, протитанкові гранатомети та кулемети великих калібрів застосовував по оборонцях Павлополя. По позиціях ЗСУ в Широкиному терористи вели вогонь з озброєння БМП, а під Гнутовим і Талаківкою морських піхотинців обстрілювали зі стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку під вогнем мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів опинились оборонці Авдіївки, Кам’янки та Зайцевого. Опорні пункти в районі Верхньоторецького противник обстріляв з 82-мм мінометів, а захисників Опитного – з кулеметів великого калібру. По позиціях поблизу населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку захисників Кримського та Катеринівки підрозділи російсько-окупаційних військ накривали вогнем з мінометів калібру 120-мм та гранатометів. Оборонців Попасної противник обстрілював з гранатометів, а захисників Станиці Луганської – зі стрілецької зброї.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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