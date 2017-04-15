АТО: За сутки зафиксировано 45 обстрелов, ранены 4 бойцов ВСУ

За минувшие сутки в зоне АТО боевики совершили 45 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате которых четверо украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Приморском направлении по морским пехотинцам в районе Водяного, противник бил из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Минометы калибра 82 мм враг использовал в районе Красногоровки. Вооружение БТР, противотанковые гранатометы и пулеметы больших калибров применял по защитникам Павлополя. По позициям ВСУ в Широкино террористы вели огонь из вооружения БМП, а под Гнутовым и Талаковкой морских пехотинцев обстреливали из стрелкового оружия.

На Донецком направлении под огнем минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оказались защитники Авдеевки, Каменки и Зайцевого. Опорные пункты в районе Верхнеторецкого противник обстрелял из 82-мм минометов, а защитников Опытного - из пулеметов крупного калибра. По позициям около населенного пункта Пески враг открывал огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении защитников Крымского и Катериновки подразделения российско-оккупационных войск накрывали огнем из минометов калибра 120-мм и гранатометов. Силы АТО в Попасной противник обстреливал из гранатометов, а защитников Станицы Луганской - из стрелкового оружия.