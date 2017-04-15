Горбатюк: прикордонники не мали права затримувати екс-беркутівців, які тікали

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Субота, 15 квітня 2017, 17:04

Екс-беркутівці, які ймовірно втекли до Росії, з огляду за обрані щодо них запобіжні заходи могли залишити Україну в будь-який момент, і прикордонники не мали права їх затримувати.

Про це заявив в ефірі каналу "112 Україна" керівник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

Він зазначив, що для того, щоб на 100% стверджувати, що вони втекли з України, має бути офіційне підтвердження від Державної прикордонної служби.

"На сьогоднішній день з Прикордонної служби ще не надійшли відповіді на наші запити. Але, за попередніми даними, дійсно вони перетнули кордон до Російської Федерації", - сказав Горбатюк.

"Це було можливо в будь-який момент, виходячи з тих запобіжних заходів, які були обрані стосовно них. Частина була з особистими зобов'язаннями, тобто суд покладався на їхню волю, обираючи запобіжний захід, інші – так званий нічний домашній арешт, з 23 години до 7 ранку, а в інший час доби жодних стримуючих факторів не існує. А стосовно Гончаренка, то за рішенням Апеляційного суду, в нього не було жодного запобіжного заходу. На нього поклали лише зобов'язання з'явитися тоді, коли буде наступне обрання йому запобіжного заходу в районному суді", - розповів керівник департаменту.

Він також заявив, що обвинувальний акт стосовно цих осіб вже з 23 березня перебував у Печерському райсуді.

"Але з того часу до сьогоднішнього дня судді не спромоглися вийти в судове засідання для того, щоб чи продовжити запобіжний захід, чи змінити його. Тому, звичайно, вони могли будь-куди втекти, якби захотіли", - сказав Горбатюк.

На питання, чи мали право прикордонники затримати екс-беркутівців, він відповів: "Прикордонники мають право затримувати тих, хто перетинає кордон, коли є ухвала на затримання та доставку особи. На сьогоднішній день Кримінально-процесуальним кодексом не передбачено можливості прикордонників затримувати, якщо є інший запобіжний захід".

"Навіть якщо вони повідомляють про те, що особа порушує свої обов'язки щодо запобіжного заходу, підстав затримувати в них немає, згідно цього Кримінально-процесуального кодексу. Вони фіксують і передають дані. Ми потім ідемо в суд з цими даними, переконуємо суд, що вони порушують запобіжний захід. Районний може арештувати, але апеляційний їх потім все одно звільнить", - сказав Горбатюк.

"Я, звичайно, утрирую, але поки що маємо таку ситуацію, коли двічі будучи під вартою, один з цих підозрюваних в наступному звільнявся. І матеріалами справи підтверджено, що він порушував свої обов'язки після зміни запобіжного заходу. І, незважаючи на це, його все одно звільнили з-під варти", - додав він.

На питання, яких заходів вживатиме ГПУ у звязку зі втечею екс-беркутівців, Горбатюк сказав: "Якщо вони на території іншої держави, то тут один захід – клопотання до іншої держави про екстрадицію".

Як повідомлялося, у п'ятницю звільнений Апеляційним судом Києва екс-беркутівець Віталій Гончаренко та ще троє його колишніх колег опублікували відеозвернення, записане нібито в Росії.

Водночас прокурор відділу ГПУ Олександр Ковальчук заявив, що в Генпрокуратурі України не мають підтвердженням інформації про втечу до Росії чотирьох екс-співробітників спецпідрозділу "Беркут".

Українська правда

Теми: Генпрокуратура Беркут Росія
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