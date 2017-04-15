Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Горбатюк: прикордонники не мали права затримувати екс-беркутівців, які тікали

Субота, 15 квітня 2017, 17:04
Горбатюк: прикордонники не мали права затримувати екс-беркутівців, які тікали

Екс-беркутівці, які ймовірно втекли до Росії, з огляду за обрані щодо них запобіжні заходи могли залишити Україну в будь-який момент, і прикордонники не мали права їх затримувати.

Про це заявив в ефірі каналу "112 Україна" керівник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

Він зазначив, що для того, щоб на 100% стверджувати, що вони втекли з України, має бути офіційне підтвердження від Державної прикордонної служби.

"На сьогоднішній день з Прикордонної служби ще не надійшли відповіді на наші запити. Але, за попередніми даними, дійсно вони перетнули кордон до Російської Федерації", - сказав Горбатюк.

"Це було можливо в будь-який момент, виходячи з тих запобіжних заходів, які були обрані стосовно них. Частина була з особистими зобов'язаннями, тобто суд покладався на їхню волю, обираючи запобіжний захід, інші – так званий нічний домашній арешт, з 23 години до 7 ранку, а в інший час доби жодних стримуючих факторів не існує. А стосовно Гончаренка, то за рішенням Апеляційного суду, в нього не було жодного запобіжного заходу. На нього поклали лише зобов'язання з'явитися тоді, коли буде наступне обрання йому запобіжного заходу в районному суді", - розповів керівник департаменту.

Він також заявив, що обвинувальний акт стосовно цих осіб вже з 23 березня перебував у Печерському райсуді.

"Але з того часу до сьогоднішнього дня судді не спромоглися вийти в судове засідання для того, щоб чи продовжити запобіжний захід, чи змінити його. Тому, звичайно, вони могли будь-куди втекти, якби захотіли", - сказав Горбатюк.

На питання, чи мали право прикордонники затримати екс-беркутівців, він відповів: "Прикордонники мають право затримувати тих, хто перетинає кордон, коли є ухвала на затримання та доставку особи. На сьогоднішній день Кримінально-процесуальним кодексом не передбачено можливості прикордонників затримувати, якщо є інший запобіжний захід".

"Навіть якщо вони повідомляють про те, що особа порушує свої обов'язки щодо запобіжного заходу, підстав затримувати в них немає, згідно цього Кримінально-процесуального кодексу. Вони фіксують і передають дані. Ми потім ідемо в суд з цими даними, переконуємо суд, що вони порушують запобіжний захід. Районний може арештувати, але апеляційний їх потім все одно звільнить", - сказав Горбатюк.

"Я, звичайно, утрирую, але поки що маємо таку ситуацію, коли двічі будучи під вартою, один з цих підозрюваних в наступному звільнявся. І матеріалами справи підтверджено, що він порушував свої обов'язки після зміни запобіжного заходу. І, незважаючи на це, його все одно звільнили з-під варти", - додав він.

На питання, яких заходів вживатиме ГПУ у звязку зі втечею екс-беркутівців, Горбатюк сказав: "Якщо вони на території іншої держави, то тут один захід – клопотання до іншої держави про екстрадицію".

Як повідомлялося, у п'ятницю звільнений Апеляційним судом Києва екс-беркутівець Віталій Гончаренко та ще троє його колишніх колег опублікували відеозвернення, записане нібито в Росії.

Водночас прокурор відділу ГПУ Олександр Ковальчук заявив, що в Генпрокуратурі України не мають підтвердженням інформації про втечу до Росії чотирьох екс-співробітників спецпідрозділу "Беркут".

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ГенпрокуратураБеркутРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працює по "Шахедах", чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
Усі новини...
Реклама: