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Горбатюк: пограничники не имели права задерживать экс-беркутовцев

Суббота, 15 апреля 2017, 17:04
Горбатюк: пограничники не имели права задерживать экс-беркутовцев

Экс-беркутовцы, предположительно бежавшие в Россию, учитывая избранные для них меры пресечения, могли оставить Украину в любой момент, и пограничники не имели права их задерживать.

Об этом заявил в эфире канала "112 Украина" руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Он отметил, что для того, чтобы на 100% утверждать, что они сбежали из Украины, должно быть официальное подтверждение от Государственной пограничной службы.

"На сегодняшний день с Пограничной службы еще не поступили ответы на наши запросы. Но, по предварительным данным, действительно они пересекли границу с Российской Федерацией", - сказал Горбатюк.

"Это было возможно в любой момент, исходя из тех мер пресечения, которые были избраны по отношению к ним. Часть была с личными обязательствами, то есть суд полагался на их волю, выбирая меру пресечения, другие - так называемый ночной домашний арест, с 23 часов до 7 утра, а в другое время суток никаких сдерживающих факторов нет. А относительно Гончаренко, то по решению Апелляционного суда, у него не было никакой меры пресечения. На него положили только обязательство явиться тогда, когда будет следующее избрание ему меры пресечения в районном суде", - рассказал руководитель департамента.

Он также заявил, что обвинительный акт в отношении этих лиц уже с 23 марта находился в Печерском райсуде.

"Но с тех пор до сегодняшнего дня судьи не смогли выйти в судебное заседание для того, чтобы или продолжить меру пресечения, или изменить ее. Поэтому, конечно, они могли куда угодно бежать, если бы захотели", - сказал Горбатюк.

На вопрос, имели ли право пограничники задержать экс-беркутовцев, он ответил: "Пограничники имеют право задерживать тех, кто пересекает границу, когда есть постановление на задержание и доставку лица. На сегодняшний день Уголовно-процессуальным кодексом не предусмотрена возможность пограничников задерживать, если есть другая мера пресечения".

"Даже если они сообщают о том, что лицо нарушает свои обязанности относительно меры пресечения, оснований задерживать у них нет, согласно этому Уголовно-процессуальному кодексу. Они фиксируют и передают данные. Мы потом идем в суд с этими данными, убеждаем суд, что они нарушают меру пресечения. Районный может арестовать, но апелляционный их потом все равно освободит", - сказал Горбатюк.

"Я, конечно, утрирую, но пока имеем такую ситуацию, когда, дважды будучи под стражей, один из этих подозреваемых в дальнейшем освобождался. И материалами дела подтверждено, что он нарушал свои обязанности после изменения меры пресечения. И, несмотря на это, его все равно освободили из-под стражи", - добавил он.

На вопрос, какие меры будет принимать ГПУ в связи с бегством экс-беркутовцев, Горбатюк сказал: "Если они на территории другого государства, то одна мера - ходатайство в другое государство об экстрадиции".

Как сообщалось, в пятницу освобожденный Апелляционным судом Киева экс-беркутовец Виталий Гончаренко и еще трое его бывших коллег опубликовали видеообращение, записанное якобы в России.

В то же время прокурор отдела ГПУ Александр Ковальчук заявил, что в Генпрокуратуре Украины не имеют подтверждения информации о побеге в Россию четырех экс-сотрудников спецподразделения "Беркут".

Украинская правда

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Темы: ГенпрокуратураБеркутРосcия
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