Радник Трампа: Настав час для жорстких переговорів з РФ
Час для жорстких переговорів з Росією щодо її підтримки режима Башара Асада в Сирії та "підривних" дій у Європі настав.
Таку думку висловив радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Герберт МакМастер в ефірі телеканалу ABC News 16 квітня, повідомляє Reuters.
За його словами, уряд Асада за підтримки Росії "увічнив громадянську війну і створив кризу, яка стала більш кривавою для Іраку, сусідніх країн та Європи".
"Таким чином підтримка Росією такого жахливого режиму (Асада), який є однією зі сторін конфлікту, має бути обговорена, як і підривні дії Росії в Європі. Вважаю, настав час провести жорсткі дискусії щодо РФ", - заявив МакМастер.
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